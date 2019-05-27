Москва, 27 мая. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Бенина Нукпо Клемана Кики в Москве. Об этом говорится на официальном сайте МИД РФ.

По данным ведомства, встреча прошла в российской столице в понедельник по просьбе дипломата из африканской страны. Стороны в ходе беседы обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений, включая расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях.

Кроме того, дипломаты во время разговора затронули некоторые аспекты подготовки к проведению саммита «Россия — Африка» в Сочи.

Напомним, инициативу проведения форума «Россия — Африка» президент РФ Владимир Путин впервые озвучил на саммите БРИКС в Йоханнесбурге в июле прошлого года. 25 февраля 2019 года он дал распоряжение начать подготовку к саммиту. Председателем оргкомитета назначен помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Предполагается, что в мероприятии, которое пройдет в октябре в Сочи, примут участие представители разных африканских государств, которые смогут обсудить наиболее актуальные вопросы, касающиеся жизни континента. В частности, на форум может прибыть президент Анголы, которого Путин пригласил в Сочи во время последней встречи.

Кроме того, президент Мадагаскара Андри Раджоелина заявил о намерении принять участие в саммите. Как отметил министр обороны страны генерал Ричард Ракотонирина, у двух государства есть «много точек соприкосновения».