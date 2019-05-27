Верховный суд Украины отказался рассматривать иск против роспуска Рады

Киев, 27 мая. Верховный суд Украины отказался рассматривать иск к президенту Владимиру Зеленскому, который оспаривает его решение распустить Верховную раду. Судья постановил, что данное дело должно рассматриваться в рамках Конституционного суда.

«Верховный суд пришел к выводу, что проверка на предмет соответствия конституции Украины всех без исключения правовых актов Верховной рады и президента Украины относится к полномочиям Конституционного суда», — сообщает пресс-служба суда.

Ранее сообщалось, что на Украине зарегистрирован иск о признании незаконным решения президента Зеленского инициировать досрочные выборы в Верховную раду. Истец утверждает, что данный указ нарушает его права как избирателя и как кандидата в депутаты, а также срывает его планы на летний отдых.

Указ о роспуске Рады Зеленский подписал на прошлой неделе, назначив внеочередные выборы на 21 июля, тогда как первоначально планировать провести выборы осенью. По словам самого президента, причиной, побудившей его на подобный шаг, стало низкое доверие общества к депутатам. Кроме того, есть юридическое обоснование для роспуска парламента — в нем с 2016 года не было коалиции.

По мнению же украинских политологов, новый президент решил назначить досрочные выборы, чтобы привлечь в парламент своих сторонников. Полномочия украинского президента сильно ограничены. Рада не только формирует состав правительства, но и способна блокировать многие инициативы главы государства, поэтому Зеленскому необходимо заручиться поддержкой народных избранников как можно скорее.