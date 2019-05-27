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«Ростех» не исключил поставок в США для стрелкового оружия

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«Ростех» не исключил поставок в США для стрелкового оружия

Москва, 27 мая. Россия может поставить в США боеприпасы для стрелкового оружия, если Вашингтон снимет соответствующие ограничения. Об этом заявили сегодня в «Ростехе».

Ранее гендиректор ЦНИИточмаш (входит в «Ростех». — Прим. ФАН) Альберт Баков рассказал, что спецназ США хотел купить российские пистолеты «Вектор», но сделка не удалась.

«С Америкой нужно торговать. Производство у нас есть, но нам нужно научиться продавать свою продукцию и заходить на рынки», — пояснил он в интервью РИА Новости.

Баков заметил, что санкции – «это плохо», однако, по его мнению, «всегда можно найти способы, как пробиться на тот или иной рынок». Глава ЦНИИточмаш подчеркнул, что российское оружие достойно того, чтобы продаваться и производиться за рубежом.

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Автор: Игорь Федоров
Источник: РИА Новости
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