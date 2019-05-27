Сирия 27 мая. «Тахрир аш-Шам» обстреливает позиции ССА в Хаме, ВВС Сирии нанесли удары по боевикам в Идлибе и Хаме. Турецкие наемники, оккупировавшие кантон Африн, вывезли из Сирии 16 000 предметов древности. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: совершили серию боевые вылетов в Идлибе и Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменялись ударами с боевиками ССА и «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Сирийская свободная армия» (ССА): обстреляла правительственные силы и заявила, что ей удалось уничтожить БМП в Хаме.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: снова обстреляла авиабазу в Хаме.

ВС Турции: обвиняются в контрабанде памятников культуры и древностей из Африна.

Провинция Латакия

По данным Baladi Network ВВС Сирии продолжают наносить удары по боевикам «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (террористическая организация, запрещена в РФ), скрывающимся в горных районах у города Кабана. Естественный рельеф пересеченной местности склонов Курдских гор позволяет боевикам джихадистских бандформирований укрываться во время налетов правительственных сил. Сдавать город боевики не намерены, так как потеряв район Кабаны, они утратят ключевую позицию, откуда ранее вели ракетный обстрел по авиабазе ВКС РФ «Хмеймим», городам Хамы и Идлиба.

Провинция Алеппо

Портал ANHA News сообщил, что комиссия историков и археологов подсчитала разрушения, нанесенные археологическим памятников Африна турецкой оккупацией. История Африна начинается с 7 века н.э., когда впервые долина реки Африн упоминается в римских источниках. Всего по данным комиссии, с начала оккупации турецкими войсками и протурецкими группировками, было разрушено 32 объекта культурно-исторического наследия из 92. Глава комитета по древностям и музеям в Сирии Махмуд Хаммуд заявил в СМИ, что с начала конфликта Турция вывезла из страны 16 000 предметов старины. Протурецкие боевики разграбляли места археологических раскопок, ряд предметов был отправлен в Турции контрабандой для дальнейшей продажи на черном рынке. Среди археологических памятников, которые были разграблены оккупантами, числится древняя церковь Мармарон. Мозаичные картины вывозят частями, строения разрушают бульдозерами или они страдают во время боевых действий. Комиссия попытается довести свою жалобу до уровня ЮНЕСКО.

Провинция Идлиб

Военные операции ВВС Сирии продолжились. Канал Syria Watan News сообщает, что авиация армии САР нанесла точечные удары по расположениям джихадистов «Тахрир аш-Шам» у города Хан Шейхун и Ариха.

Пять вертолетов атаковали укрепрайон боевиков в предместьях города Кафр-Саджна и поселения Шейх-Мустафа, передает Twitter-канал Masar Press Net.

Провинция Хама

«Тахрир аш-Шам» не оставляет попыток оттеснить правительственную армию в Хаме и занять Кафр Набуду. После того как Турция направила военные конвои подкрепления к зоне «Большого Идлиба» боевики начали готовиться к контратаке. По данным Twitter-канала (@OGNReports), боевики «Тахрир аш-Шам» обстреляли из РСЗО «Град» военную авиабазу Джиб Аль-Рамла. Благодаря системе противовоздушной обороны авиабазы, все снаряды боевиков были перехвачены и не нанесли никакого ущерба.Также канал сообщает, что в районе долины Аль-Габ пожары уничтожают поля с посевами, сгорел урожай деревни Заяра. Возгорание было спровоцировано артиллеристскими обстрелами боевиков.

«Сирийская свободная армия» (ССА) заявила, что ее боевиками была подбита из противотанковой ракетной установки бронированная машина пехоты на фронте Кафр Набуда, сообщает Twitter-канал Syrian Coalition. Пока официальные СМИ не подтверждают информацию о потерях САА на севере Хамы.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)