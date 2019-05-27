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Глава МИД Белоруссии заявил, что договор о Союзном государстве не требует пересмотра

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Глава МИД Белоруссии заявил, что договор о Союзном государстве не требует пересмотра

Москва, 27 мая. Белорусский министр иностранных дел Владимир Макей после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что договор о Союзном государстве между Россией и Белоруссией не требует пересмотра.

«Положения договора о создании Союзного государства являются стратегическими, они не требуют пересмотра», — объяснил Макей.

Напомним, этот документ был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Но начало процессу интеграции двух государств было положено раньше — 2 апреля 1996 года, в день подписания договора «Об образовании Сообщества России и Белоруссии».

Ранее  Макей рассказал, что Минск и Москва к осени подготовят новую программу согласованных действий во внешней политике на 2020-2021 годы.

«Здесь, я думаю, у нас проблем тоже нет. Мы готовы обменяться соответствующими идеями и предложениями на сей счет», — подчеркнул он.

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Автор: Игорь Федоров
Источник: ТАСС
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