В ЦИК Украины заявили о проблемах в подготовке к выборам

Киев, 27 мая. Центральная избирательная комиссия Украины опасается не успеть организовать внеочередные выборы в Раду. Особенно критично обстоит дело с закупкой и изготовлением бюллетеней, сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая.

Бернацкая подчеркнула, что до выборов остается всего 55 дней. Сейчас ЦИК успел объявить четыре тендерные процедуры, но их сроки «вписываются в срок проведения выборов народных депутатов».

По ее мнению, ЦИК «нужны инструменты, чтобы двигаться дальше». Таким «инструментом» мог бы стать законопроект президента Украины Владимира Зеленского, который регламентировал проведение закупок, необходимых для внеочередных выборов в Раду, но в парламенте отказались вносить его рассмотрение в повестку дня.

«Надеемся, что вопрос будет решен в ближайшее время», — подчеркнула Бернацкая в комментарии местным СМИ.

Этот вопрос, по ее словам, нужно решить в ближайшие один-два дня.

«Потом любые изменения в законодательство делают невозможным и сокращают возможность проведения тендерных процедур», — заключила Бернацкая.

Напомним, 21 мая после своей инаугурации Зеленский объявил, что распустит Раду, а вечером того же дня подписал соответствующий указ, назначив внеочередные выборы на 21 июля. Спикер парламента Андрей Парубий резко осудил это решение, заявив, что такие действия Зеленского приведут к «конституционному кризису».

Сам Зеленский сегодня на своей странице в Facebook попросил депутатов не использовать трибуну парламента для предвыборного пиара.