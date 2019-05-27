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Врач предупредил об опасных последствиях хронической усталости

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Врач предупредил об опасных последствиях хронической усталости

Москва, 27 мая. Хроническая усталость может привести к развитию язвы желудка или бронхиальной астмы, заявил врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

Специалист отметил, что усталость является одним из четырех элементов стресса. Как правило, этой болезнью страдают жители мегаполисов. 

«Там кроме астении, то есть усталости, еще присутствует депрессия, всякие невротические расстройства, тревожные компоненты», — констатировал врач.

Он подчеркнул, что стресс можно определить даже на физическом уровне. По словам эксперта, о подавленном состоянии будут свидетельствовать результаты анализа на гормоны.

Врач предупредил об опасных последствиях хронической усталости

При этом Федорович отметил, что стресс опасен тем, что из него может развиться психосоматическое расстройство. Одним из примеров таких опасных последствий он назвал гипертонию, перепады давления.

«Следом за этим, в зависимости от региона и особенностей работы, будет либо язвенная болезнь желудка, либо бронхиальная астма, — приводит его слова «Вечерняя Москва». — Если у вас есть какое-то или несколько из этих заболеваний, то вы находитесь в состоянии хронического стресса и, скорее всего, вашему руководству начхать на это дело и Всемирной организации здравоохранения тоже».

Ранее генеральная ассамблея здравоохранения в рамках Всемирной организации здравоохранения одобрила новую версию Международной классификации болезней. Отдельный подраздел будет посвящен синдрому эмоционального выгорания (СЭВ), или, проще говоря, переутомлению.

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Автор: Катерина Иванова
Источник: Вечерняя Москва
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