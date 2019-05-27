Кудрин спрогнозировал рост ВВП России в 2019 году

Москва, 27 мая. Рост ВВП России по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%. Такую оценку дал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Он напомнил, что в конце прошлого года при утверждении бюджета дал прогноз по экономическому росту страны. Официальная цель по ВВП, по его словам, — достигнуть 1,3%, хотя сам Кудрин утверждал, что показатель будет на уровне 1% или ниже.

«Я сохраняю свой прогноз. Ну, то есть он будет положительный, но ниже 1%», — подчеркнул глава Счетной палаты.

Росстат сообщал ранее о том, что в 2018 году темп роста ВВП ускорился с 1,6% в 2017 году до 2,3%. Показатель превзошел ожидания Минэкономразвития РФ, составленный на основе оперативных данных, а также ожидания Центробанка.

Впоследствии Всемирный банк в своем прогнозе понизил рост экономики России в 2019 году. Специалисты также заявили, что, согласно прогнозам, в 2020–2021 годах ВВП России будет расти на 1,8%.

Однако доктор экономических наук, проректор РАНХиГС Андрей Марголин в разговоре с Федеральным агентством новостей не согласился с отчетом Всемирного банка и подчеркнул, что снижение ВВП в России в 2019 году вряд ли произойдет, так как цены на нефть стабильны и в какие-то моменты даже повышаются.

Ранее в Минэкономразвития России спрогнозировали, что реальные располагаемые доходы россиян вырастут в 2019 году на 1% и продолжат увеличиваться. По прогнозу ведомства, доля жителей страны с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 12% в текущем году до 9,3% к 2022 году и до 6,6% к 2024 году.