Источник ФАН рассказал, из-за чего вспыхнул бунт в Одесской тюрьме

Проблемы в Южной исправительной колонии общего режима №51, расположенной на Люстдорфской дороге в Одессе, начались еще несколько дней назад. При этом предпосылки к бунту есть в пенитенциарных учреждениях по всей Украине.

Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал источник, находящийся в месте лишения свободы в этой стране и поддерживающий связь с колонией №51.

«Созвонился с людьми. Подтвердили, что началось все еще несколько дней назад. Заключенные отказались выходить на работу из-за плохой еды, после администрация решила вывести из лагеря так называемого «ответчика за лагерем» и приближенных к ним — «братву». Вот заключенные и подняли бунт из-за всего этого», — сообщил он.

По словам источника, заключенные сожгли помещения на территории колонии и, по некоторой информации, пожарную машину.

«Было столкновение с прибывшим спецназом, но его оттеснили, сейчас идут мирные переговоры», — уточнил собеседник ФАН.

Он также рассказал о том, что проблемы есть в аналогичных заведениях по всей Украине.

«Во многих лагерях действительно условия очень плохие, — констатировал он. — Самые худшие условия — в СИЗО. Оставляют желать лучшего питание и условия содержания. Во многих лагерях есть клопы и вши, а в СИЗО так это постоянно и везде».

В сети появилась видеозапись из колонии №51, снятая одним из заключенных, на которой хорошо виден черный густой дым и языки пламени в отдалении. Человек, производящий запись, комментирует происходящее.

Однако привести его слова полностью ФАН не может из-за обилия ненормативной лексики. Говорящий утверждает, что руководство и персонал колонии делает, что хочет.

«Они разбивают головы ни за что. Добавляют сроки. Беспредел творят. Никому не подчиняются. Какая Европа?! Коррупция в лагере, все только за деньги, все продается и покупается! Вот так происходит беспредел!» — утверждает заключенный.

Напомним, что 27 мая 2019 года стало известно о массовых беспорядках в расположенной в Одессе Южной исправительной колонии общего режима №51. При этом появившаяся в ряде СМИ информация о погибших и побеге заключенных впоследствии не подтвердилась.