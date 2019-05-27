В Госдуме рассказали, кто больше всех на Украине хочет отправить Порошенко за решетку

Если новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский проявит политическую волю, то Петр Порошенко может сесть за решетку. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал депутат Государственной думы Константин Затулин.

Четвертое уголовное дело

Против бывшего украинского президента Петра Порошенко заведено уголовное дело, оно касается «узурпации» им судебной власти. Об этом заявил юрист Андрей Портнов — бывший заместитель главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича.

«Друзья, пока в отношении Порошенко идут первоочередные следственные действия по трем первым уголовным производствам о государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов, сегодня мы обратились с четвертым заявлением о преступлении Порошенко — попытке узурпации им судебной власти», — рассказал Портнов.

Юрист отметил, что существуют еще десятки уже подготовленных заявлений. Но в ближайшие время, как сообщил Портнов, вся работа будет сосредоточена «на усилении информационного давления на правоохранительные органы и подготовке ходатайств, жалоб и других процессуальных документов в рамках уже зарегистрированных четырех уголовных производств».

Суд над Порошенко

Как отметил депутат Константин Затулин, Порошенко может оказаться в тюрьме, если у действующей власти будет достаточно решимости и воли. Но желание отправить Порошенко за решетку до парламентских выборов трудно реализовать, считает депутат.

«Причина в том, что на самом деле власть Зеленским во всей своей полноте не контролируется. Я уверен, в его команде есть человек, который с удовольствием бы реализовал эту идею (посадить Порошенко. — Прим. ФАН). Это, конечно, Игорь Коломойский. Он не простит Порошенко всего того, что было сделано в отношении него и «Приватбанка». Но достаточно ли возможностей у Коломойского для того, чтобы отправить Порошенко за решетку, — большой вопрос», — пояснил Константин Затулин.

Политик отметил, что после выборов в Верховную раду с большой долей вероятности Порошенко может быть арестован. Тем не менее, по словам Затулина, интриги вокруг суда Петра Порошенко раскручиваются все сильнее.

«Эта тема будет в центре политической борьбы на Украине», — заключил Константин Затулин.

20 мая Владимир Зеленский в парламенте принес присягу народу Украины. В ходе своей речи он объявил о роспуске Верховной рады и досрочных выборах.