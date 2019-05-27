ФСБ сообщила о сохранении угрозы украинских диверсий в Крыму

Москва, 27 мая. Украинские диверсанты все еще представляют угрозу для Крыма, однако российским силовикам удается предотвращать подобные преступления. Об этом в понедельник сообщил руководитель погранслужбы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

«Со стороны праворадикальных сил предпринимаются попытки осуществления провокационных действий в отношении пересекающих границу российских граждан», — отметил он.

Генерал Кулишов также обратил внимание на некорректное поведение украинских пограничников, которые нередко не дают россиянам пересечь границу или демонстрируют грубость. Кроме того, они препятствуют передвижению судов, следующих в Крым. Тем не менее, российской погранслужбе удается поддерживать порядок на границе и пресекать любые провокации, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Крыму 20 участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

Задержанные занимались распространением террористической идеологии среди жителей Крыма, а также вербовали новых сторонников из числа крымских мусульман. В ходе обысков по месту жительства задержанных были изъяты запрещенные в РФ пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир», а также средства связи и электронные носители информации.

Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины выпускало ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.