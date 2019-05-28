Сирия новости 28 мая 07.00: топливный кризис в Дейр-эз-Зоре, ВКС РФ наносит удары по террористам в Идлибе

Сирия, 28 мая. ВКС РФ и ВВС Сирии наносят удары по террористам в Идлибе, в Дейр-эз-Зоре развивается топливный кризис, Россия создаст три новых наблюдательных пункта у Телль-Рифата. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и ВКС РФ: нанесли удары по позициям террористов в Идлибе и на севере Хамы.

Курды: продолжили кампанию по насильственному призыву в Хасаке.

Провинция Дейр-эз-Зор

Неизвестный самолет пролетел над восточной частью провинции Дейр-эз-Зор, сообщает источник в Twitter (@EuphratesPost).

Тот же источник сообщает, что на восточном побережье Евфрата продолжает набирать обороты топливный кризис, вызванный нелегальной добычей и вывозом нефти с нефтяных предприятий провинции контролирующими регион курдскими силами. Так, в городе Бахра наблюдаются большие очереди за горючим, владельцам автомобилей приходится ожидать своей очереди заправиться несколько часов.

Провинция Идлиб

Боевая авиация (ВКС РФ и ВВС Сирии) наносит удары по позициям террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных группировок в идлибской зоне деэскалации. По сообщениям различных источников в Twitter (@MasarPressNet, @MGhorab3, @baladinetwork), удары были нанесены по скоплениям боевиков в районе городов Тармала, Кафр-Набаль и Аль-Фатира.

Провинция Ракка

Неизвестные боевики открыли огонь по курдским бойцам в провинции Ракка. Как сообщает турецкий источник в Twitter (@huseyinbozan), в результате обстрела погибли два бойца YPG.

Новое возгорание произошло в полях к востоку от города Айн-Исса в районе основной автодороги, ведущей в Ракку. Как сообщает источник в Twitter (@EuphratesPost), пожар охватил значительную площадь от района Хирбет-Алая до холма Хинзир.

Провинция Хасака

Пятый день подряд военная полиция проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) продолжает кампанию по принудительному призыву молодых людей в свои ряды. Как сообщает новостной источник в Twitter (@EuphratesPost), призывная кампания охватила большинство деревень и городов в провинции Хасака.

Ирак

Служба гражданской обороны Ирака сообщает о том, что за минувшие две недели произошли 136 пожаров на полях зерновых в различных провинциях. Как сообщает источник в Twitter (@DavidMWitty1), наибольшее количество пожаров зафиксировано в провинциях Салах ад-Дин, Киркук и Найнава. Местные жители связывают многочисленные пожары с деятельностью «спящих ячеек» ИГ1.

Самолеты ВВС Турции в понедельник нанесли удар по объектам террористической группировки «Рабочая партия Курдистана» на севере Ирака. Об этом сообщает Yeni Safak со ссылкой на Минобороны Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)