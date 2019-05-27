Главные новости 27 мая

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 27 мая.

Владимир Зеленский хочет остановить войну в Донбассе. Однако какими силами и средствами он планирует это сделать, неизвестно. Для начала необходимо разобраться в первопричинах, убежден писатель и общественный деятель Николай Стариков. Зеленскому надо понять причины гражданской войны на Украине. Николай Стариков. ФАН-ТВ.

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что население страны «обнищает» в случае объявления Киевом дефолта. Депутат Рады рассказал о последствиях объявления Украиной дефолта.

Названы семь смертельно опасных состояний для женщин. Список проблем озвучила врач-кардиолог Николь Вайнбер. Кардиологи назвали семь смертельно опасных состояний для женщин.

Анастасия Волочкова встретилась с другом, который считает, что у нее есть два недостатка: чрезмерная открытость и доверчивость. Волочкова назвала свои главные недостатки.

Молния ударила в ракету космического назначения «Союз-2.1б» в понедельник при пуске с космодрома «Плесецк». Молния ударила в «Союз» при пуске с «Плесецка».

Мария Максакова рассказала, как украинские власти придумали «русский след» в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова. Максакова рассказала, как Киев придумал «русский след» в деле Вороненкова.

Политик считает, что Запад будет и дальше использовать Украину для давления на Россию. Журавко рассказал о катастрофических последствиях для Украины в случае дефолта.

Игорь Коломойский рассказал, что разругался с экс-президентом Украины Петром Порошенко из-за своего телеканала «1+1». Коломойский рассказал, почему разругался с Порошенко.

Подавший в отставку украинский премьер Владимир Гройсман уверен, что любые разговоры о дефолте только вредят стране. Дефолт на Украине повернет Киев в сторону Москвы.

Звезда фильмов «Экипаж» Александра Яковлева рассказала, что на протяжении двух лет борется с раком. Звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева призналась, что больна раком.