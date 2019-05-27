Посольство США предупредило американцев об украинских грабителях

Киев, 27 мая. Посольство США в Киеве распространило сообщение, в котором предупредило посещающих Украину граждан Соединенных Штатов об угрозе, исходящей от местных грабителей.

«Иностранные туристы сообщали, что они заводили дружбу с неизвестными людьми, выпивали с ними, после чего заболевали или теряли сознание, в результате чего их грабили. Преступник мог первоначально вступать в контакт с жертвами, утверждая, что он путешественник и нуждается в помощи», — сообщает посольство.

В связи с этим американские дипломаты советуют соотечественникам поглядывать по сторонам, не оставлять свои напитки без присмотра, сохранять бдительность в местах, полных туристов, не демонстрировать признаки своей состоятельности и быть внимательными при посещении банков или при использовании банкоматов, сообщает RT.

Отметим, что иностранные гости нередко становятся жертвами грабителей и хулиганов на Украине. В мае прошлого года группа из 20 человек напала на болельщиков английского клуба «Ливерпуль», когда те отдыхали в киевском ресторане. При этом нападавшие использовали стулья и осколки стекла в качестве оружия. В итоге двое иностранцев получили ранения в голову и шею.

В марте этого года СМИ сообщили о неизвестном, который напал на французскую наблюдательницу ОБСЕ в центре Киева, когда та возвращалась в гостиницу. Преступник преследовал женщину и клянчил деньги. Когда она отказала, тот ударил ее. Наблюдательница начала кричать и звать на помощь, чем и отпугнула бандита.