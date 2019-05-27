Королева объяснила свое отсутствие на юбилейном концерте Пугачевой

Москва, 27 мая. Знаменитая певица Наташа Королева объяснила свое отсутствие на юбилейном концерте Аллы Пугачевой в Кремле, который поклонники народной артистки СССР ждали несколько лет.

Советская и российская певица, киноактриса и телеведущая 17 апреля после почти десяти лет тишины дала грандиозный сольный концерт в Государственном Кремлевском дворце в честь своего юбилея. Билеты на долгожданное шоу поклонники раскупили задолго до его начала, поэтому совсем немногим удалось увидеть звезду российской эстрады на сцене.

По словам Королевой, ее мама давно мечтала попасть на шоу Примадонны, однако это желание так и не исполнилось. Артистка призналась, что «не входит в круг близких людей» Пугачевой, поэтому не смогла лично попросить билеты на шоу для своей семьи.

Когда она обратилась в кассы, выяснилось, что все билеты уже были распроданы. Друзья также не смогли помочь исполнительнице исполнить заветное желание ее мамы.

«Билетов действительно не было ни в партере, ни на балконе, ни в директорской ложе. Мама оказалась в пролете. Конечно, она очень расстроилась, но тут уж ничего не поделаешь!» — рассказала Королева.

Напомним, ранее зрители после юбилейного концерта Пугачевой поделились своими эмоциями. По их словам, многие не смогли сдержать слез во время выступления певицы. Знаменитые хиты Пугачевой Кремлевский дворец встречал стоя.

В первых рядах зала оказались почетные гости, среди которых Максим Галкин, муж исполнительницы, и их дети Елизавета и Гарри. Присутствовали также дочь Пугачевой от первого брака Кристина Орбакайте с детьми, Филипп Киркоров и другие звезды шоу-бизнеса. Кульминацией мероприятия стал их выход на сцену.

Ранее Галкин объявил о намерении построить готический храм для примадонны российской эстрады. Пародист уже выкупил несколько участков в деревне Грязь. Известный эстрадный певец Киркоров выступил с соответствующей идеей. Он рассказал, что на его участке, который расположен на Мякининском полуострове в Московской области, также построено святилище.