Кейт Миддлтон наденет тиару принцессы Дианы на банкет с Трампом

Лондон, 27 мая. Кейт Миддлтон, супруга герцога Кембриджского Уильяма, наденет на банкет с участием президента США тиару принцессы Дианы.

Мероприятие пройдет в Букингемском дворце 3 июня, банкет организует королева Елизавета II, напоминает журнал People. Больше всего в преддверии банкета СМИ обсуждают то, что тиару Дианы наденет именно супруга старшего сына покойной принцессы. Меган Маркл — жена младшего сына Дианы — лишилась шанса примерить богато украшенный головной убор из-за декретного отпуска. Принц Гарри посетит банкет без супруги, которая в начале мая подарила ему сына.

В последний раз тиару принцессы Дианы Кейт Миддлтон надевала осенью 2018 года, Меган Маркл могла примерить роскошный головной убор в день свадьбы с принцем Гарри 19 мая прошлого года, однако против этого, по данным британских СМИ, выступила Елизавета II.

Впрочем, супругу Гарри неоднократно замечали с другими украшениями, некогда принадлежавшими Диане.

Напомним, принцесса Диана незадолго до гибели написала письмо, в котором сообщила, что хотела бы, чтобы ее драгоценности достались ее сыновьям. При этом Диана не возражала, чтобы те впоследствии передали украшения своим женам.

Ранее британские таблоиды активно обсуждали увольнение ведущего «Би-би-си​», сравнившего сына Меган Маркл и принца Гарри с шимпанзе.