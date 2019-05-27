Абель Эрнандес может перейти в «Динамо»

Москва, 27 мая. По информации Федерального агентства новостей, нападающий ЦСКА Абель Эрнандес может продолжить карьеру в «Динамо». По словам источника, бело-голубые рассматривают возможность приглашения 28-летнего уругвайца.

Отмечается, что к футболисту также есть интерес со стороны «Спартака» и «Локомотива», однако в обоих клубах сомнения вызывает здоровье футболиста. Сообщается также, что сам футболист хочет остаться в России, однако он пока еще не получал конкретных предложений.

Эрнандес перешел в ЦСКА летом 2018 года из английского «Халла» на правах свободного агента. Контракт был рассчитан на полгода. Клуб же со своей стороны оставил за собой право расторгнуть контракт в случае, если футболист получит тяжелую травму, поскольку в его карьере было большое количество повреждений.

По истечении полугода, несмотря на повреждения, контракт с Эрнандесом был продлен до конца сезона. В завершившемся сезоне он провел 15 матчей, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

При этом суммарно футболист провел на поле всего 600 минут — в среднем по 40 минут в каждом матче.