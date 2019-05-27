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Канцлеру Курцу и всему правительству Австрии объявлен вотум недоверия

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Канцлеру Курцу и всему правительству Австрии объявлен вотум недоверия
Вена, 27 мая. Национальный совет Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и всему правительству республики.

За вынесение вотума депутаты проголосовали на заседании в понедельник. Как отмечает ТАСС, смещение Курца с поста канцлера стало первым подобным случаем с 1945 года.

Причиной такого решения стал правительственный кризис, которому предшествовала отставка бывшего вице-канцлера Хайнца- Кристиана Штрахе. Свой пост Штрахе покинул после публикации скандальной видеозаписи, на которых он запечатлен с женщиной, которую немецкие СМИ называют  Алена Макарова. По данным ряда изданий, она якобы является племянницей одного из российских олигархов.

Кадры встречи Штрахе с этой женщиной были сделаны в 2017 году на Ибице. В тот момент Штрахе еще не был вице-канцлером страны. По данным СМИ, он якобы обсуждал с Макаровой оказание ему возможной материальной помощи на парламентских выборах. В обмен он обещал покупку 50% австрийского издания Kronen Zeitung. При этом сам Макаров после заявил, что у нет ни братьев, ни сестер, ни тем более племянниц.

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Автор: Игорь Федоров
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