Суд признал законным продление ареста 24 морякам ВМС Украины

Москва, 27 мая. Московский городской суд признал законным продление срока ареста 24 морякам ВМС Украины, задержанным за незаконное нарушение границы России в Керченском проливе.

«Суд признал законным решение Лефортовского суда», — сообщили в суде в комментарии ТАСС.

Ранее Лефортовский суд Москвы принял решение о продлении срока ареста украинским морякам на три месяца.

Три корабля военно-морских сил Украины 25 ноября прошлого года нарушили границу России, вторглись в территориальные воды РФ в Керченском проливе. Украинские катера опасно маневрировали и не реагировали на законные требования Пограничной службы ФСБ России остановиться. В результате корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ, которые де-факто руководили так называемой специальной операцией, были задержаны. Все они стали фигурантами уголовных дел о нарушении госграницы.

Международный трибунал ООН по морскому праву на заседании 25 мая постановил, что моряки должны быть освобождены, однако не требовал прекращать уголовные дела о нарушении госграницы. Кроме того, трибунал потребовал от Москвы и Киева представить отчеты о событиях в Керченском проливе до 25 июня.

В Кремле заявили, что российская сторона продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в этой истории. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае с Керченским проливом конвенция по морскому праву 1982 года неприменима, и МИД РФ ранее уже детально это разъяснил.