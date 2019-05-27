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Суд признал законным продление ареста 24 морякам ВМС Украины

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Суд признал законным продление ареста 24 морякам ВМС Украины

Москва, 27 мая. Московский городской суд признал законным продление срока ареста 24 морякам ВМС Украины, задержанным за незаконное нарушение границы России в Керченском проливе.

«Суд признал законным решение Лефортовского суда», — сообщили в суде в комментарии ТАСС.

Ранее Лефортовский суд Москвы принял решение о продлении срока ареста украинским морякам на три месяца.

Три корабля военно-морских сил Украины 25 ноября прошлого года нарушили границу России, вторглись в территориальные воды РФ в Керченском проливе. Украинские катера опасно маневрировали и не реагировали на законные требования Пограничной службы ФСБ России остановиться. В результате корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ, которые де-факто руководили так называемой специальной операцией, были задержаны. Все они стали фигурантами уголовных дел о нарушении госграницы.

Суд признал законным продление ареста 24 морякам ВМС Украины

Международный трибунал ООН по морскому праву на заседании 25 мая постановил, что моряки должны быть освобождены, однако не требовал прекращать уголовные дела о нарушении госграницы. Кроме того, трибунал потребовал от Москвы и Киева представить отчеты о событиях в Керченском проливе до 25 июня.

В Кремле заявили, что российская сторона продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в этой истории. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае с Керченским проливом конвенция по морскому праву 1982 года неприменима, и МИД РФ ранее уже детально это разъяснил.

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Автор: Сергей Петров
Источник: ТАСС
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