Врача-косметолога ужаснул опасный способ Королевой вернуть молодость
Москва, 27 мая. Знаменитая эстрадная певица Наташа Королева призналась, что по просьбе своего супруга Сергея Глушко, известного как Тарзан, решилась на процедуру кровопускания. Однако врач-косметолог такой метод назвала устаревшим и даже опасным.
Артистка рассказала, что муж однажды попросил ее не «превращаться в тетку». Теперь она стремится сделать все, чтобы выполнить желание супруга.
По словам Королевой, она стала активно заниматься спортом, регулярно посещает косметические и лечебные процедуры, которые помогают омолаживать организм. Она также добавила, что постоянно экспериментирует с различными методиками, поэтому решилась на процедуру кровопускания.
С начала года Королева дважды прошла подобную процедуру, которая заключается в том, что на коже делаются надрезы, а на них ставятся особые банки, вытягивающие кровь и якобы способствующее ее полному обновлению.
По словам певицы, после кровопускания в ее организме появилось больше энергии и бодрости. Она также добавила, что благодаря процедуре ей удалось похудеть на несколько килограммов за последние месяцы.
Однако врача-косметолога Наталью Выщипанову ужаснул опасный способ, к которому пришлось прибегнуть знаменитой исполнительнице, чтобы вернуть молодость. Она признала, что кровопускание на протяжении многих веков являлось весьма популярным способом омоложения организма и до сих пор действительно способствует активизации сил в части регенерации тканей и снижения веса.
Однако специалист обратила внимание на то, что подобные методы слишком опасны и травматичны. Вместо кровопускания косметолог посоветовала Королевой сделать ультразвуковую подтяжку лица, шлифовку кожи лазером, а также посетить криокапсулу.
«Она также стимулирует обменные процессы организма за счет экстремально низких температур, но без риска инфицирования, травмирования и шрамов», — цитирует Выщипанову KP.Ru.
Ранее пользователей Сети поразил снимок, опубликованный супругом Королевой в социальной сети Instagram. На фото известная артистка запечатлена без макияжа на отдыхе. Подписчики выразили мнение, что Глушко показал жену в не очень удачном свете, а Королева выглядит без макияжа «старой».