Москва, 27 мая. Сбежавший из России олигарх Михаил Ходорковский назвал бандитами патриотов, которые защищают родину и отстаивают интересы своей страны.

Политический аналитик Руслан Осташко обратил внимание на обнародованные через радиостанцию «Эхо Москвы» заявления Ходорковского. Журналист отметил, что в очередной раз беглого олигарха и фигуранта уголовных дел представили как «эксперта по всему» — «от катастрофы Суперджета в «Шереметьево» до украинских избирательных перемог».

Осташко подчеркнул, что пропустил бы все эти излияния мимо ушей, если бы Ходорковский не сравнил защищающих страну бойцов с бандитами. По мнению олигарха, их патриотизм можно смело приравнять к бандитизму. Среди примеров он в очередной раз привел так называемую ЧВК «Вагнер», которую описал как «вооруженные отряды», используемые для неких «бандитских действий».

«И я очень надеюсь, что международное сообщество на эту тему будет как-то реагировать достаточно жестко», — выразил пожелание олигарх.

Напомним, в прошлом году Ходорковский отправил трех российских журналистов в Центральноафриканскую республику. Им предстояло сфабриковать некое подобие документального фильма о той самой мифической ЧВК. Однако заказчик не обеспечил даже малейшую защиту своим сотрудникам. Судьба брошенных на произвол судьбы россиян оказалась трагична: журналистов убили местные бандиты.

Пытаясь умыть руки, Ходорковский переложил вину на тех самых вымышленных персонажей. Не удивительно, что ни одного доказательства своей версии олигарх так и не смог привести, и смерть журналистов стала еще одним темным пятном на его и без того кровавой репутации.

Напомним, сбежав в Британию, олигарх полностью принял взгляды американских спецслужб. Ходорковский смело стал поливать грязью бывших соотечественников. В эфире того же «Эхо Москвы» олигарх позволил себе резкие высказывания в адрес петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Однако главным врагом для сбежавшего из страны преступника, что не удивительно, остается действующая российская власть.

За эти заслуги Осташко в своей статье сравнивает Ходорковского с «ЦРУшной прокладкой». Политолог напоминает, что он не только присвоил партийные активы по комсомольской линии, а затем грабил родную страну на углеводородной ниве, но и подозревается в заказе убийства мэра Нефтеюганска, который выявил преступные схемы олигарха. Из этого «послужного списка» становится очевидно, что значение слова «патриотизм» Ходорковскому не знакомо, поэтому не ему давать оценку действиям борцов с террористами, которые защищают интересы своей страны за рубежом.