Донецк, 27 мая. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила о поимке группы украинских диверсантов. Об этом в понедельник рассказал официальный представитель ведомства Даниил Безсонов.

По его словам, задержать диверсантов донецким силовикам помог информатор — военнослужащий 53-й бригады ВСУ. Благодаря его содействию группа была обезврежена еще до совершения запланированной атаки.

«Мы знали о планах проведения диверсий украинским военным командованием на территории нашей Республики. В группе диверсантов был военнослужащий, который добровольно решил с нами сотрудничать заблаговременно, до начала диверсионной вылазки», – сказал Безсонов.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы ДНР задержали группу украинских военных, которые планировали ряд диверсий на территории ДНР, в том числе в отношении специалистов миссии ОБСЕ. В ходе допроса задержанные признались, что были заброшены в ДНРпо инициативе командующего Операцией объединенных сил Александра Сырского.

Напомним, что война в Донбассе продолжается с 2014 года. В 2015 году был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который предполагает прекращение огня в Донбассе, разведение сил, обмен военнопленными, амнистию всех жителей ДНР и ЛНР, придание этим территориям особого статуса и проведение там выборов.

Несмотря на то, что с момента подписания документов прошло почти четыре года, практически ни одно из требований минских соглашений украинской стороной реализовано не было. Закон об особом статусе Донбасса формально был принят Верховной радой, однако де-факто он не применяется.