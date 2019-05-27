В Петербурге стартовал основной период сдачи ЕГЭ. ФАН-ТВ

География и литература — с этих предметов 27 мая начинается экзаменационный период для выпускников. Главный рывок, как итоговая черта всего школьного пути. Все одиннадцатиклассники давно определились с будущей профессией, и стремятся только к высоким результатам.

«Я сдаю литературу, литература мне нужна, чтобы поступить в театральный вуз. Я уже много лет занимаюсь театром, мне это очень интересно, нравится, я этим живу, дышу и вдохновляюсь», — рассказывает выпускница Мария Эпштейн.

«Я готов сражаться, я хочу сегодня показать все свои знания, которые я получал 11 лет. Сдать этот экзамен хорошо бы на 100 баллов, но как получится. Я все-таки собираюсь выложиться на полную», — признается Александр Данильцев.

Экзамен по литературе в этом году сдают более 67 тысяч российских школьников. Как правило, они планируют поступать на специальности «журналистика», «филология», «телевидение», «медиакоммуникации», «театроведение» и другие. В Санкт-Петербурге на ЕГЭ по этому предмету зарегистрировались 3630 человек. География оказалась менее популярной — 1026 жителей Северной столицы подали заявки на сдачу этого предмета.

«Я сдаю сегодня географию, буду поступать на эколога. Меня с детства тянуло в эту сферу природы. Меня пугает то, что сейчас происходит в экологической сфере, и не только в нашей стране», — объясняет свой выбор экзамена Маргарита Келехсаева.

Всего Санкт-Петербурге работают 45 пунктов для проведения ЕГЭ по географии и столько же — для экзамена по литературе. Каждый из выпускников проходит обязательный контроль на входе: здесь стоят рамки металлоискателя. Телефонов и шпаргалок быть не может. В каждой из аудиторий, где проходит экзамен, установлены камеры видеонаблюдения. За всем происходящим в режиме реального времени наблюдают из специального штаба ППЭ.

«Все пункты обеспечены системой видеонаблюдения, но это уже не новшество для детей, это уже на протяжении многих лет. Ребята тоже уже на это не обращают внимания. Они заходят в аудиторию, проводится инструктаж, прямо при них распечатываются контрольно-измерительные материалы, по которым они будут писать работу. Все контрольно-измерительные материалы именные, распечатываются для конкретного выпускника», — поясняет процедуру председатель Государственной экзаменационной комиссии Санкт-Петербурга Ирина Асланян.

Следующий экзамен состоится уже 29 мая. Школьники сдадут математику профильного и базового уровней.

Всего в Санкт-Петербурге в этом году для сдачи единых государственных экзаменов зарегистрировано 35 тысяч человек, из них большая часть — 25,5 тысяч — выпускники этого года.