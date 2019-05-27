Раненый главред «Родины» раскрыл содержание статьи напавшего на него автора

Главного редактора выходящей в Ставрополе газеты «Родина» Николая Бондаренко хотел убить несостоявшийся автор, обидевшийся из-за отказа его публиковать. Об этом пострадавший главред рассказал в интервью Федеральному агентству новостей.

«Напали на меня. Этот человек пришел убивать меня за то, что я не опубликовал его статью, — сообщил Бондаренко. — Я ему начал объяснять, почему я ее не опубликовал. Потому что никто не опубликует то, что он написал! Он считает себя непризнанным гением, которому все завидуют… Я ему стал объяснять, что мы не будем статью публиковать, потому что она неграмотная, эклектичная, нелогичная, без выводов. Она даже без названия! Ну, он сидел, соглашался, а потом вдруг неожиданно бросился на меня и ударил ножом в левую часть лица. Я успел его вытолкать из кабинета, и там, пока товарищи его связали, он еще троих ранил».

Николаю Бондаренко, по его словам, сделали операцию и при этом долго не могли остановить кровь, потому что рана была глубокая. Впрочем, пострадавший, несмотря на перенесенный стресс, не теряет оптимизма.

«Завтра будет видно… Но я думаю, что все будет нормально!» — отметил он.

По мнению собеседника ФАН, у сегодняшнего инцидента нет политического подтекста.

«Просто человек ненормальный, но он мог бы и убить. По-моему, его Константин зовут. Я не успел его фамилию запомнить — записал на календаре. И в статьях, которые он сдавал, тоже есть его фамилия», — рассказал Бондаренко.

Главный редактор также раскрыл содержание статьи напавшего на него автора.

«Это была статья о том, что надо запретить зависть. Вот ему все завидуют и нужно сделать так, как якобы в древности делали… Он там начинает цитировать древних авторов, перескакивая с одного на другое. Эклектика! Там [в статье] нету ничего целостного, нельзя выделить какие-то мысли, которые представляли бы из себя что-то новое. Или хотя бы чтобы эти мысли между собой были взаимосвязаны. Он приводит не связанные между собой цитаты различных авторов. Никто бы эту статью не опубликовал».

По мнению Бондаренко, в данном материала с точки зрения качества нечего комментировать.

«Знаете, как у Гоголя в «Записках сумасшедшего» — «у каждого петуха под крылом есть своя Испания», — привел он пример аналогичного по «осмысленности» текста.

При этом, отметил главный редактор, нападавший выступает против власти, утверждает, что, мол, «эту власть нужно свергать».

«И поэтому написал в нашу газету, решив, что мы как бы тоже оппозиционеры. Типа он протестует, борется… Я думаю, что этот человек просто неадекватный», — подытожил собеседник ФАН.

Напомним, что сегодня, 27 мая 2019 года, стало известно о нападении человека с ножом на редакцию ставропольского издания «Родина», которое выпускает местное отделение КПРФ. Пострадавшим оказал первую доврачебную помощь депутат краевой думы Виктор Лозовой.