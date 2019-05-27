Курганский депутат обвинил критиков его откровенной фотосессии в низкой культуре

Курган, 27 мая. Депутат Курганской областной думы Олег Колташов заявил, что критики его откровенной фотосессии имеют недостаточно высокий культурный уровень и просто «далеки от древней символики».

По словам чиновника, он вдохновлялся творчеством Микеланджело и Иосифа Бродского. Так, на одной из фотографий он изображает фреску «Сотворение Адама», а на другой — стоит в распахнутом плаще, потому что источником вдохновения стало стихотворение поэта «Вот я стою в распахнутом пальто».

«Может, авторы статей имеют недостаточный культурный уровень? Не видели картин Микеланджело, они далеки от древней символики», — предположил депутат в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Снимки были выложены в аккаунте Колташова в Instagram, но из-за того, что они вызвали весьма противоречивую реакцию, политик закрыл свой профиль в соцсети.

Публикацию этого «высокохудожественного» контента прокомментировал ответственный секретарь комиссии «Единой России» по этике Евгений Ревенко, пишет РИА Новости. По его мнению, публичные лица должны взвешивать каждое действие в социальных сетях. Ревенко добавил, что комиссия по этике ЕР не будет рассматривать этот инцидент. По словам Ревенко, оценку «данному творчеству» должны дать жена или близкие Олега Колташова.

Ранее НСН сообщала о скандальном инциденте с другим, уже бывшим членом партии «Единая Россия». 24 мая Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста. Сегодня секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что чиновника исключат из ЕР. Поведение Зайцева он назвал случаем «белой чиновничьей горячки».