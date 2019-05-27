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Первая леди Сирии Асма Асад создала в Дамаске центр протезирования

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Жена Асада создала в Дамаске центр протезирования «Хамиш»

Дамаск, 27 мая. Более года в Дамаске успешно работает центр протезирования «Хамиш». Медицинский центр был создан по инициативе жены президента Сирии Асмы Асад.

В центре протезирования люди, которые потеряли конечности, получают шанс вернуться к полной жизни. В «Хамише» работают около 100 квалифицированных специалистов, получивших образование за рубежом. Для помощи пациентам используется высокоточное автоматизированное оборудование немецкого производства, которое позволяет не только устанавливать, но и производить на месте протезы любой сложности.

Жена Асада создала в Дамаске центр протезирования «Хамиш»

Команда врачей в центре «Хамиш» помогает пациентам пройти полный курс физиотерапии и реабилитации от полученных травм.

Несмотря на то, что сирийские саперы, обученные российскими коллегами, продолжают ежедневно находить и разминировать сотни смертоносных объектов — неразорвавшихся бомб и минометных снарядов, мин и самодельных взрывных устройств, оставленных террористами, — случаи подрывов сирийцев по-прежнему происходят часто. Сотрудники центра протезирования отмечают, что от взрывов пострадало немало детей. Они выразили надежду, что сирийский народ полностью оправится от ужасов войны и в будущем необходимость в центрах протезирования отпадет.

Жена Асада создала в Дамаске центр протезирования «Хамиш»

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Автор: Федеральное агентство новостей (ФАН)
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