Первая леди Сирии Асма Асад создала в Дамаске центр протезирования

Дамаск, 27 мая. Более года в Дамаске успешно работает центр протезирования «Хамиш». Медицинский центр был создан по инициативе жены президента Сирии Асмы Асад.

В центре протезирования люди, которые потеряли конечности, получают шанс вернуться к полной жизни. В «Хамише» работают около 100 квалифицированных специалистов, получивших образование за рубежом. Для помощи пациентам используется высокоточное автоматизированное оборудование немецкого производства, которое позволяет не только устанавливать, но и производить на месте протезы любой сложности.

Команда врачей в центре «Хамиш» помогает пациентам пройти полный курс физиотерапии и реабилитации от полученных травм.

Несмотря на то, что сирийские саперы, обученные российскими коллегами, продолжают ежедневно находить и разминировать сотни смертоносных объектов — неразорвавшихся бомб и минометных снарядов, мин и самодельных взрывных устройств, оставленных террористами, — случаи подрывов сирийцев по-прежнему происходят часто. Сотрудники центра протезирования отмечают, что от взрывов пострадало немало детей. Они выразили надежду, что сирийский народ полностью оправится от ужасов войны и в будущем необходимость в центрах протезирования отпадет.