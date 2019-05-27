Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Родные объяснили поведение мальчика с Ямала, качавшегося на качелях во время пожара

41
0 Оставить комментарий

Родные объяснили поведение мальчика с Ямала, качавшегося на качелях во время пожара

Москва, 27 мая. Родственники мальчика, качавшегося на качелях недалеко от пылающего дома в Ноябрьске, объяснили поведение ребенка. Ранее в Сети стремительно набрал популярность ролик, снятый очевидцем пожара во втором крупнейшем городе ЯНАО.

На кадрах видно, как в Ноябрьске полыхает двухэтажный деревянный дом, а в нескольких десятках метров от него на качелях, не обращая внимания на происходящее, качается мальчик. Как рассказал родственник смелого ребенка, героя ролика зовут Дима, ему девять лет.

«Он просто захотел покачаться», — приводит Ura.ru слова одного из родственников мальчика.

Дима — смелый мальчик, уточнил его родственник, добавив, что внезапная известность ребенку не мешает. Мать «невозмутимого мальчика из Ноябрьска» — именно так Диму теперь называют в Сети — от комментариев отказалась.

Отметим, видео в социальных сетях дополняют веселой музыкой, а в комментариях обсуждающие ролик соревнуются в остроумии, в частности, называя происходящее «обычным днем в Ноябрьске». Некоторые пользователи соцсетей шутят, что видео является отличной иллюстрацией того, как они готовятся к важным делам.

Расселенный двухэтажный дом на улице Изыскателей сгорел 25 мая, во время пожара никто не пострадал. 

infox - new
Автор: Федор Веснин
Источник: Ura.ru
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров