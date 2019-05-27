Родные объяснили поведение мальчика с Ямала, качавшегося на качелях во время пожара

Москва, 27 мая. Родственники мальчика, качавшегося на качелях недалеко от пылающего дома в Ноябрьске, объяснили поведение ребенка. Ранее в Сети стремительно набрал популярность ролик, снятый очевидцем пожара во втором крупнейшем городе ЯНАО.

На кадрах видно, как в Ноябрьске полыхает двухэтажный деревянный дом, а в нескольких десятках метров от него на качелях, не обращая внимания на происходящее, качается мальчик. Как рассказал родственник смелого ребенка, героя ролика зовут Дима, ему девять лет.

«Он просто захотел покачаться», — приводит Ura.ru слова одного из родственников мальчика.

Дима — смелый мальчик, уточнил его родственник, добавив, что внезапная известность ребенку не мешает. Мать «невозмутимого мальчика из Ноябрьска» — именно так Диму теперь называют в Сети — от комментариев отказалась.

Отметим, видео в социальных сетях дополняют веселой музыкой, а в комментариях обсуждающие ролик соревнуются в остроумии, в частности, называя происходящее «обычным днем в Ноябрьске». Некоторые пользователи соцсетей шутят, что видео является отличной иллюстрацией того, как они готовятся к важным делам.

Смешной видос из Ноябрьска, где горят несколько домов, а мальчик невозмутимо катается на качели во дворе.



Если бы мою подготовку к сессии нужно было описать одним видео: pic.twitter.com/rzRdUstJd2 — Ю (@Juliomexica) May 27, 2019

Расселенный двухэтажный дом на улице Изыскателей сгорел 25 мая, во время пожара никто не пострадал.