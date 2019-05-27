Канадские ученые рассказали о смертельной опасности чая с солодкой

Торонто, 27 мая. Пожилой житель Канады попал в реанимацию с острым гипертоническим кризом и тяжелыми проблемами с работой почек после того, как на протяжении двух недель пил чай с добавлением экстракта корня солодки. О смертельной опасности употребления напитков с данным растением рассказали ученые из университета Макгилла.

По их словам, канадец несколько недель назад купил ближневосточный чайный напиток, который готовится на основе экстракта корня солодки. Спустя некоторое время у мужчины сильно поднялось давление, сам он постоянно испытывал головные боли, страдал от тяжести в груди, усталости и светобоязни.

Пожилой канадец не связал ухудшение своего состояния с употреблением напитка, однако медикам удалось быстро выяснить причину недомогания. Они подчеркнули, что злоупотребление солодкой приводит к развитию гипертонии, а также к скоплению жидкости в организме. Врачи объяснили, что содержащиеся в растении вещества нарушают работу гормонов, которые управляют работой почек и скоростью вывода жидкости из организма.

«Продукты, которые содержат в себе экстракт корня солодки, могут заметно повысить давление, привести к накоплению жидкости в организме и снизить уровень калия», — предупредил Жан-Пьер Фале из университета Макгилла.

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