Патриарх Кирилл осудил «пещерную» политику создавшего ПЦУ Порошенко

Страсбург, 27 мая. Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл осудил действия бывшего президента Украины Петра Порошенко, который создал так называемую «Православную церковь Украины».

Отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи с руководством Совета Европы в Страсбурге, патриарх назвал политику Порошенко «пещерной» и нарушающей права человека. По его словам, создание бывшим президентом ПЦУ стало началом дискриминации украинцев даже не по принципу принадлежности к той или иной вере, а по принципу принадлежности к определенной религиозной организации.

«Очень надеюсь, что эта пещерная политика, абсолютно недопустимая не только в Европе, а в большинстве стран мира, навсегда уйдет из жизни украинцев. Думаю, что эти надежды разделяли и мои собеседники, с которыми я общался здесь, в Страсбурге», — подчеркнул предстоятель.

Патриарх Кирилл также добавил, что подобная практика полностью противоречит духу Европы, в которую так стремится Украина. Как сообщает RT, во время визита в Страсбург глава Русской православной церкви освятил русский храм Всех Святых. На церемонии присутствовал мэр французского города Ролан Рис, а также католический архиепископ города Люк Равель.

Напомним, что в прошлом году патриарх Константинопольский Варфоломей I инициировал передачу непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата томоса об автокефалии. Новая структура получила название «Православная церковь Украины».

Решение Варфоломея раскритиковала Русская православная церковь. Она заявила, что патриарх превысил свои полномочия (предоставить автокефалию может только общее собрание всех поместных церквей), поэтому Москва не признает данное решение.

Отметим, что ПЦУ получила статус полуавтономой церкви. Во главе этой религиозной структуры встал «митрополит» Епифаний Думенко, однако все важные вопросы относительно церковной жизни будут решаться через Константинополь. Кроме того, юрисдикция ПЦУ ограничивается только территорией Украины.