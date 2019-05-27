Для кого Пентагон закупает советские боеприпасы

Военный эксперт Виктор Мураховский уверен, что США покупают советские боеприпасы для поставок армии Афганистана, Ирака и SDF в Сирию.

Ранее издание Defence Blog сообщило, что отвечающее за закупки подразделение Пентагона разместило на сайте правительства заявку на покупку боеприпасов для оружия, которое Североатлантический альянс не использует.

В перечень необходимых США боеприпасов вошли патроны для пистолетов Токарева и Макарова, автомата Калашникова обоих калибров (5,45 и 7,62 мм), пулеметов ПКМ, ПКТ и ДШК. Комментируя решение Пентагона, военный аналитик, главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «такие закупки Соединенные Штаты проводят каждый год».

«Незабвенно вспоминается Виктор Степанович Черномырдин с его фразой: никогда такого не было и вот опять. Каждый год они размещают заявки на закупку боеприпасов советских образцов. Ну, им же надо поставлять боеприпасы афганской армии, у которой значительная часть вооружений советских калибров, они же содержат армию этой страны, снабжают, обучают, поддерживают. Будут поставлять оппозиционным «Демократическим силам Сирии» (SDF), которые тоже оружие советских калибров используют. Ирак, иракская армия тоже в значительной мере вооружена советскими образцами — и как же они без американской помощи? У них своих заводов нет», — говорит эксперт.

В настоящее время командование армии США проводит обзор рынка и ищет поставщиков специальных боеприпасов и оружейных систем для их доставки за пределы континентальной части США.

«Болгары, хорваты, словаки, поляки и далее по списку с удовольствием поставят американцам эти боеприпасы. В рамках Варшавского договора у них были построены заводы, которые обеспечивали снабжение. Каждый год США закупают эти боеприпасы — не напрямую, а устраивают тендер, который выигрывают фирмы из бывших стран Варшавского договора и радостно поставляют со своих заводов эти боеприпасы», — заключил Виктор Мураховский.

Напомним, в конце февраля в оборонном ведомстве России сообщили, что в войсках сформирована вся необходимая инфраструктура для использования боевого лазерного комплекса «Пересвет». О работе российских инженеров над созданием сверхсовременного лазерного комплекса президент РФ Владимир Путин рассказал в послании к Федеральному собранию в прошлом году.