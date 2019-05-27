Администрация Порошенко шантажировала Коломойского из-за «Слуги народа»

Киев, 27 мая. Украинский олигарх, владелец медиахолдинга «1+1» Игорь Коломойский заявил, что глава администрации бывшего президента Украины Петра Порошенко Борис Ложкин шантажировал его из-за сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским.

Популярность нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому принесла главная роль в сериале «Слуга народа». Зеленский сыграл учителя истории Василия Голобородько, который по воле случая становится президентом страны. По посту главы государства герой сериала начинает бороться с коррупцией и олигархами.

«Ложкин там мне разрывал телефон и говорил, что это нельзя показывать («Слугу народа». — Прим. ред.). Еще на стадии производства он звонил Боголюбову (соучредитель и совладелец группы «Приват» Геннадий – Прим. ред.) и говорил, что заберут банк, шантажировал «Приватбанком» из-за «1+1», — заявил Коломойский в интервью интернет-изданию «Украинская правда».

Во втором туре президентских выборов на Украине, который прошел 21 апреля, победил Владимир Зеленский. Его главным соперником стал бывший президент Украины Петр Порошенко. Шоумен получил рекордный для страны уровень поддержки — 73% голосов.

Ранее Коломойский заявил, что во время президентской кампании в стране все местные олигархи поддерживали кандидатуру Владимира Зеленского. Бизнесмен заявил, что никакого сговора не было, однако «в душе» абсолютно все бизнесмены хотели, чтобы к власти пришел Зеленский.

Стоит отметить, что в РФ в отношении Коломойского возбуждено уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны в Донбассе. Олигарха называют одним из главных организаторов «евромайдана».