Успех россиянки на украинском шоу «Голос. Дети» обернулся скандалом

Киев, 27 мая. Украинцы возмутились участием девочки из России в национальной версии шоу «Голос. Дети».

Премьера нового сезона проекта «Голос.Діти» состоялась накануне на телеканале «1+1». Среди участников «слепых прослушиваний» оказалась семилетняя Таисия Скоморохова из Москвы.

Юная москвичка исполнила хит Тины Тернер Simply The Best. С первых нот жюри конкурса повернули свои кресла к исполнительнице. Скоморохова стала членом команды наставников из группы «Время и Стекло».

Мнения украинцев разделились. Многие отметили хороший вокал девочки, однако нашлись и те, кто был возмущен участием в украинском конкурсе девочки из так называемой «страны-агрессора». Успех россиянки обернулся скандалом на конкурсе.

«Выбирают всех подряд, — возмутились недовольные украинские телезрители. — Почему детей из России допускают на конкурс на Украине? Пусть там у себя поют».

24 мая был показан специальный выпуск российского шоу «Голос. Дети». По Первому каналу его посмотрели более 2,9 миллиона россиян.

Напомним, в финале шестого сезона шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова. Однако телезрители заподозрили, что голоса были сфальсифицированы. Поклонники шоу были убеждены, что победы был достоин Ержан Максим, занявший второе место.

В спецвыпуске «Голос. Дети» победителями шестого сезона были признаны все финалисты конкурса, однако дочь Алсу отказалась прийти на финал.