Четвертое уголовное дело против Порошенко завели на Украине

Киев, 27 мая. Четвертое уголовное дело завели против экс-президента Украины Петра Порошенко, оно касается «узурпации» им судебной власти. Об этом заявил юрист Андрей Портнов, который занимал при бывшем главе государства Викторе Януковиче должность заместителя главы его администрации

«Сегодня мы обратились с четвертым заявлением о преступлении Порошенко — попытке узурпации ним судебной власти», — сообщил Портнов в своем Telegram-канале.

По его словам, есть еще десятки подготовленных заявлений в отношении бывшего президента Украины. Однако в ближайшие недели, отметил юрист, работа будет сосредоточена «на усилении информационного давления на правоохранительные органы и подготовке ходатайств, жалоб и других процессуальных документов в рамках уже зарегистрированных четырех уголовных производств».

Напомним, на Украине возбудили уголовное дело о возможной госизмене Порошенко. Причиной стал ноябрьский инцидент в Керченском проливе, где три судна ВМСУ незаконно нарушили госграницу России в Черном море и, опасно маневрируя, игнорировали законные требования пограничников остановиться. В итоге корабли были задержаны, а находившиеся на борту моряки арестованы.

Кроме того, по заявлению Портнова возбуждено дело по факту легализации Порошенко преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода «Кузня на Рыбальском».

В минувшую пятницу Государственное бюро расследований зарегистрировало третье заявление Портнова против Порошенко об отмывании средств и легализации доходов при завладении экс-президентом телеканалом «Прямой».

Также юрист заявил, что намерен добиться ареста всех активов Порошенко. По словам адвоката, в Государственное бюро расследований уже поданы соответствующие материалы.

Ранее на сайте украинского президента появилась петиция с предложением объявить 20 мая государственным праздником — Днем освобождения страны от Порошенко.