Москва, 27 мая. Постоянный гость программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми прокомментировал принятие НАТО новой стратегии по противодействию «угрозам» со стороны РФ.

Эксперт отметил, что в альянсе не умеют рассчитывать последствия своих действий. В качестве примера Кедми привел авантюру альянса на Украине. Бывший руководитель спецслужбы «Натив» подчеркнул, что для России НАТО с военной точки зрения не представляет никакой угрозы.

Кедми уточнил, что в НАТО допустили серьезный просчет, расширив ответственность за применение ядерного оружия для стран, ВВС которых были обучены его использованию США. Теперь эти страны стали приоритетными целями для России, пишет «Экономика сегодня».

«С этого момента, с точки зрения России, каждая страна, летчики которой научились у американцев использовать ядерное оружие, независимо от того, чье это оружие, со стороны России рассматриваются как объект, обладающий ядерным вооружением со всеми последствиями. То есть, тем самым они ставят свои страны под сильнейший удар», — объяснил Кедми.

По словам эксперта, в НАТО могли ожидать, что Россия ответит на принятие новой стратегии «тактическим ударом», однако явно не предполагали, что речь идет о стратегическом конце альянса.

«Думали, что Россия может ответить тактическим ударом. Но для них это будет стратегическим концом», — сказал Кедми.

Ранее сенатор Франц Клинцевич, комментируя принятие новой военной стратегии НАТО, отметил, что альянс в очередной раз продемонстрировал свое нежелание сотрудничать с РФ.