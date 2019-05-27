Федосеева-Шукшина рассказала, как первый муж-тиран увез ее в «поганый Киев»

Москва, 27 апреля. Известная российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина в эфире передачи «Судьба человека» рассказала, почему распался ее первый брак с актером Вячеславом Ворониным.

Артисты начали встречаться после кинопроб в Киеве. Подруга Федосеевой-Шукшиной попросила передать Воронину записку с признанием в любви, однако тому больше приглянулась посланница, чем автор письма. По словам актрисы, ее избранник был красивым и элегантным молодым человеком, который ухаживал за ней, пока они встречались, однако после свадьбы он стал домашним тираном.

Воронин был против того, чтобы его жена продолжала учиться в театральном училище, считая, что она должна быть домохозяйкой. При этом жили молодожены в спартанских условиях. Они были вынуждены растить дочь Настю, снимая комнату в киевской коммунальной квартире.

«Я сказала первому мужу, что не поеду жить с ним в поганый Киев. Начались проблемы, недопонимания. Я не хочу вспоминать больше эти отношения. Они для меня очень болезненные», — отметила Федосеева-Шукшина.

Напомним, что женщина состояла в браке с Ворониным с 1959 года. В 1964 году она вышла замуж за классика русской литературы Василия Шукшина. В браке с ним у актрисы родились две дочери — Мария и Ольга.

Федосеева-Шукшина играла в таких фильмах, как «Два капитана», «Калина красная», «Они сражались за Родину», «12 стульев» (режиссера Марка Захарова), «Хождение по мукам», «Юность Петра», «По главной улице с оркестром», «Талисман» и «Виват, гардемарины!».