Турция отправила боевиков и оружие на помощь «Ан-Нусре»* в Идлибе

С территории Турции в провинцию Идлиб в очередной раз прибыла крупная партия вооружений и техники. Вооружения были получены боевиками коалиции «Фронт национального освобождения» — главными союзниками террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» на территории идлибской зоны деэскалации.

Как сообщает агентство Reuters, конвой с оружием и техникой прибыл в город Джебель аз-Завия, подконтрольный боевикам ФНЛ, известного более как «Джебхат Ватания лил-Тахрир» (в эту коалицию в 2018 году влился целый ряд группировок «Свободной сирийской армии», которые после короткой борьбы за власти оказались под контролем террористов «Джебхат ан-Нусры1»; Турция старается не афишировать свои связи с «Тахрир аш-Шам», при этом открыто поддерживая остатки ССА в Идлибе).

Кроме того, в идлибскую зону деэскалации переброшены протурецкие незаконные вооруженные формирования, контролирующие Африн и другие регионы на севере Алеппо, которые якобы откликнулись на призыв о помощи со стороны главаря «Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммада аль-Джулани, бывшего боевика «Исламского государства»1 и «эмира» «Джебхат ан-Нусры» (обе группировки запрещены в РФ).

На помощь бандформированиям к юго-востоку от Идлиба прибыли три отряда боевиков из группировок «Джебхат аш-Шамия» и «Джейш Усуд аш-Шаркия», которые ранее проходили военную подготовку под руководством инструкторов из Турции. Они базировались в западной части провинции Алеппо и использовались для подавления выступлений и террористической деятельности курдских группировок в оккупированной Турцией части провинции Алеппо. Известно, что на вооружении у боевиков есть тяжелые противотанковые ракетные установки TOW американского производства.

Сведения о поставках боевикам в идлибской зоне деэскалации тяжелого вооружения и техники из Турции неоднократно подтверждались фотофактами — так, после серьезного поражения «Тахрир аш-Шам» в Кафр-Набуде стало известно, что в провинцию Идлиб прибыл крупный груз вооружений, в первую очередь противотанковых ракетных установок. Полученные ПТУРы позволили боевикам развернуть контратаку — за короткое время было подбито большое количество танков и бронетехники САА, террористы продолжают атаки и сейчас, явно не испытывая недостатка в ракетах и установках ПТУР.

Кроме того, в социальных сетях появлялись фотографии, подтверждающие наличие у террористов «Джебхат Ватания лил-Тахрир» турецкой боевой техники — бронетранспортеров Panthera F9.

Стоит отметить, что «Фронт национального освобождения» не делает однозначных заявлений о получении турецких поставок. Его представитель, капитан Наджи Мустафа, не подтверждает, но и не отрицает этот факт, говоря, что боевики «уже давно располагают богатым арсеналом», а также получают «материальную и логистическую поддержку от своих турецких братьев».

Следует отметить, что сообщения о поставках вооружений из Турции стали поступать в тот момент, когда Сирийская арабская армия готовилась к повторному штурму города Кафр-Набуда — стратегически важному пункту на самой границе провинции Идлиб. К полудню 26 мая «Силы Тигра» взяли Кафр-Набуду, однако атаки со стороны террористов, занимающих окрестности города, продолжаются.

Военный эксперт и главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин рассказал Федеральному агентству новостей об особенностях битвы за Кафр-Набуду и «военно-техническом» вмешательстве со стороны Турции.

«26 мая с утра сирийская армия возобновила наступательные операции. В предыдущие два дня позиции боевиков в районе Кафр-Набуды подвергались сильным авиационным и артиллерийским ударам, сирийская армия подтягивала резервы. Сегодня с утра пехота «Сил Тигра» при поддержке бронетехники 11-й дивизии пошла на штурм и достаточно быстро взломала оборону. Боевики, скорее всего, и не планировали долго удерживать город, — отметил военный эксперт, — после пары дней интенсивных ударов они поняли, что нет особого смысла цепляться, поэтому они под давлением сирийских войск отошли на прежние позиции и где-то к середине дня Кафр-Набуда была практически освобождена».

Бои за Кафр-Набуду стали крупнейшими и пока что наиболее кровопролитными в кампании 2019 года, подчеркнул Борис Рожин. Он отметил, что отчаянный натиск боевиков, которые для того, чтобы вернуть город, бросили в бой даже шахид-мобили (боевики «Ан-Нусры», в отличие от ИГИЛ1, никогда не применяли массово шахид-мобили, больше полагаясь на качественное тяжелое вооружение, получаемое из-за рубежа), имел для главарей «Тахрир аш-Шам» скорее психологическое и политическое значение.

«После серии неудач они хотели показать, что еще способны проводить как минимум локальные наступательные операции. Как мы видим, наступление боевиков обернулось большими потерями, и главное — добившись тактического успеха и вернув город, они не смогли закрепить свой успех и удержать его. Как мы видим, их не то чтобы выбили оттуда — они сами ушли, понимая, что попытки удержаться там обернутся постепенным перемалыванием базы группировки. Если бы они там еще несколько дней подержались, те силы, которые они там сконцентрировали, были бы совсем потрепаны и их нельзя бы было использовать в дальнейших операциях. В интересах долгосрочной стратегии они практически сдали город, — отметил Рожин, подчеркнув, что боевики в Идлибе явно не собираются сдаваться и не испытывают паники. Боевики понесли существенные потери, по различным оценкам, только убитыми потеряв от 250 до 350 человек за время боев, а было, естественно, и большое количество раненых. Сирийские войска тоже потеряли существенное количество людей — по разным оценкам от 120 до 180 человек за неделю боев. В текущих условиях такой размен невыгоден боевикам, тем более что обе стороны в этих боях теряют технику, а САА гораздо проще компенсировать эти потери, чем боевикам, потому что линии поставок сократились, а на трофеи особо рассчитывать не приходится. Такое сражение на истощение в долгосрочной перспективе выгодно не боевикам, а сирийской армии».

Следует предполагать, что именно в силу истощения материально-технической базы боевиков Турция провела новые поставки техники и подключила «своих» боевиков из зоны Африна. Собеседник ФАН выразил уверенность в том, что хотя поставки «официально» предназначаются «Фронту национального освобождения», пользоваться ими будут все группировки боевиков сообща.

«По привычной схеме Турция поставляет оружие группировкам боевиков, которые ориентированы на нее, связаны с турецкой военной разведкой, с турецкой армией. Они получают технику и вооружение, стрелковое оружие, боеприпасы, различные боевые машины. Естественно, в силу того, что между группами боевиков существуют тесные связи, это оружие перекочевывает потом к другим группировкам — либо за деньги, либо за какие-то местные взаимозачеты, либо отдельные группы боевиков снимаются с места и идут на юг, чтобы участвовать в боевых действиях совместно с «Ан-Нусрой», — отметил глава центра «Кассад». Есть кадры с отрядами «Свободной сирийской армии», даже с турецкими нашивками, которые были зафиксированы в районе долины Аль-Габ — это не слухи, это факт, отряды протурецких сил действуют в районе операции на севере Хамы».

В заключение следует отметить, что решение Турции оказать прямую помощь противникам Дамаска в Идлибе ради своих политических интересов вряд ли останется без ответных шагов со стороны России и Сирии. Ранее Турция не смогла выполнить свою часть сочинского соглашения — предполагалось, что Анкара сможет провести размежевание между силами «умеренной оппозиции» и радикальными исламистами в идлибской зоне деэскалации, что позволило бы САА вести военные действия только против радикалов. Этого сделано не было — условные «оппозиционеры» «Джебхат Ватания лил-Тахрир» действуют заодно с «непримиримыми» радикалами «Тахрир аш-Шам».

Анкара последовательно возражала против военной операции в Идлибе, опасаясь новой волны беженцев с территории густонаселенной провинции. Россия и Сирия уважали эти опасения, сколько могли. Тем не менее военные действия уже начались, ожесточенные боевые действия на севере Хамы уже привели к бегству мирного населения, и прямая поддержка боевиков со стороны Анкары может сделать сочинский договор де-факто недействительным — а тогда сирийская армия сможет двинуться на террористов, не считаясь с чужим мнением.

1 Организация запрещена на территории РФ.