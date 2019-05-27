В СФ предупредили Украину об угрозе «полной скупки» западными «партнерами»

Сотрудничество с западными кредитными организациями приведет к полной скупке Украины. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказала член Совета Федерации Ольга Тимофеева.

Сотрудничество с МВФ

Украина будет продолжать сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ), Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

«Сотрудничество с МВФ будет продолжено. Такая же ситуация с Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития. Это наши партнеры, они всегда нас будут поддерживать, если мы будем настроены на перемены», — заявил Данилюк.

Он отметил, что Украина сегодня нуждается в сотрудничестве с международными партнерами, потому что Киев еще не завершил многие реформы, а для этого необходимы финансовые ресурсы.

Скупка Украины

По словам сенатора Ольги Тимофеевой, в свете заявления Коломойского Киев видит для себя простейшее решение проблемы.

«По мнению Коломойского, так как во всех проблемах Украина является заложником отношений с Западом, то, соответственно, самое лучшее, что США и Европа могут сделать, — это простить Украине внешний долг. Выйти на нулевой баланс. Судя по всему, из таких устремлений Киев сейчас пытается выстроить отношения с Международным валютным фондом. Мол, вы нам прощаете все долги, и тогда начинаем все с чистого листа. Можно было бы шутить на эту тему, если бы не было так грустно», — пояснила Ольга Тимофеева.

Как отметила сенатор, украинский народ становится заложником бездумной политики своего руководства. Соответственно, для того, чтобы Украине отдавать долги, необходимы ресурсы. В итоге сотрудничество с МВФ может привести к «окончательной скупке Украины», считает Тимофеева.

«Единственный ресурс, который остается сейчас на Украине, — это земля. Украинский чернозем. Вопрос приватизации земли ставился неоднократно, но постоянно замораживался. Он не находил разрешения. Судя по всему, так как промышленности на Украине нет, плана ее возрождения нет, предметом торга станут невосполнимые активы. Это приведет к окончательной скупке Украины, всего, что еще можно продать», — предупредила сенатор.

Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский заявил в интервью Financial Times, что новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит отказаться от программы МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу.