Госдолг Украины увеличился за месяц на огромную сумму

Киев, 27 мая. Долг Украины за апрель текущего года увеличился на 1,03 млрд долларов (22,22 млрд гривен). По данным на 30 апреля, госдолг Украины составил 79,82 млрд долларов (2 124,80 млрд гривен). Об этом говорится в докладе украинского Минфина.

По данным украинского ведомства, на 30 апреля текущего года внешний долг страны составил 50,24 млрд долларов (1 337,32 млрд гривен) или 62,94% от общего долга. При этом на внутренний долг приходится 37,06%, что соответствует 29,58 млрд долларов (787,49 млрд гривен).

Государственный долг Украины на 30 апреля 2019 года равнялся 69,33 млрд долларов (1 845,55 млрд гривен) и составлял 86,86% от общего долга. Гарантированный государством долг в апреле достиг 10,49 млрд долларов (279,26 млрд гривен).

Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не платить огромный долг и объявить в стране дефолт. Олигарх посоветовал президенту Украины взять пример с Греции, отметив, что в дефолте «нет ничего страшного».

Политолог Андрей Иванов, комментируя предложение Коломойского в беседе с Федеральным агентством новостей, заявил, что объявление дефолта заставит Запад пересмотреть свое отношение к Киеву. Если Киев решится на такой шаг, то потеряет уважение своих зарубежных партнеров, считает политолог.

Эксперт допустил гипотетический вариант, что Украина все-таки может объявить дефолт. В этом случае Киев откажется от обязательства платить по прежним долгам. При этом эксперт напомнил, что у Украины нет собственных ресурсов для развития страны.