Новое видео с детьми Иглесиаса и Курниковой растрогало пользователей Сети

Мадрид, 27 мая. Испанский певец Энрике Иглесиас опубликовал на своей странице в Instagram видео игры с детьми.

Двойняшки Люси и Николас родились в июне 2017 года. Матерью малышей и спутницей популярного певца является российская теннисистка Анна Курникова.

Пара старается не афишировать свою личную жизнь, но иногда радует подписчиков скромными зарисовками из их семейного быта. Одной из таких стал ролик, на котором запечатлена игра Иглесиаса с детьми.

Малыши из окна наблюдают за отцом, который изо всех сил пытается их рассмешить. Кривляния отца не оставляют Люси и Николаса равнодушными: дети смеются во весь голос, передает «МИР24».

«Три ребенка на этом видео», — гласит подпись к видео.

Видео растрогало пользователей Сети.

«Это так мило», — комментирует автор фан-аккаунта m.r.enrique.

Курникова и Иглесиас познакомились в 2002 году на съемках клипа певца Escape. Пара встречается более 17 лет, но официально брак так и не оформила. Как признавался артист, после рождения детей его взгляды на жизнь и отношения поменялись. Он убежден, что после появления Люси и Николаса он и его спутница стали относиться друг к другу с еще большей нежностью. При этом Иглесиас признается, что, как и любая пара, они переживают свои взлеты и падения.

В октябре прошлого года концерт Иглесиса в Киеве не обошелся без скандала. Сначала поклонникам пришлось ждать выступления артиста четыре часа на холоде, а затем они оказались разочарованы его выступлением под фонограмму. В Интернете также появились видео с концерта испанца, в одном из которых музыкант пьет со своими поклонниками прямо на сцене.