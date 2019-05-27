Россияне назвали главную цель РФ

Москва, 27 мая. Россияне считают главной целью РФ вхождение в десятку наиболее преуспевающих стран мира. Такое мнение выразили считают 45% участников нового опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Еще 35% наших сограждан заявили, что главная цель состоит в возвращении статуса супердержавы. Кроме того, участники исследования назвали условия достижения этих целей. По мнению 43% респондентов, одним из главных факторов является показатель обеспечения высокого уровня благосостояния населения.

Эксперты ВЦИОМ отметили, что в 2014 году 52% участников опроса заявили, что для того, чтобы стать великой державой, РФ должна иметь развитую современную экономику, еще 42% указали на важность мощной армии. Участниками опроса стали 1 тыс. 600 человек. Исследование провели 23 мая.

Ранее о том, что Россия снова стала сверхдержавой, и Западу придется пойти Москве навстречу «рано или поздно», заявил немецкий журналист Михаэль Штюрмер. По его мнению, «Россия снова стала сверхдержавой двух континентов, евразийской империей», а в ходе новой холодной войны борьба будет идти «не на жизнь, а на смерть», пишет «Газета.ру».