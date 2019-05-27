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ФАН-ТВ

Манипулятор протаранил легковую машину — двое человек погибли. ФАН-ТВ

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Два человека погибли в Краснодаре в ДТП. Авария произошла на улице Зиповская, 34Б. Легковой автомобиль «Lada Priora» на скорости столкнулся припаркованный у забора стройки манипулятором «Foton Auman». Первоначально в экстренные службы поступила информация, что в машине марки «Lada Priora» есть зажатые люди. По прибытию на место происшествия выяснилось, что два человека, которые находились в автотранспортном средстве, погибли от травм несовместимых с жизнью. На месте работают кареты скорой помощи и правоохранительные органы.

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Автор: Сергей Петров
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