Манипулятор протаранил легковую машину — двое человек погибли. ФАН-ТВ

Два человека погибли в Краснодаре в ДТП. Авария произошла на улице Зиповская, 34Б. Легковой автомобиль «Lada Priora» на скорости столкнулся припаркованный у забора стройки манипулятором «Foton Auman». Первоначально в экстренные службы поступила информация, что в машине марки «Lada Priora» есть зажатые люди. По прибытию на место происшествия выяснилось, что два человека, которые находились в автотранспортном средстве, погибли от травм несовместимых с жизнью. На месте работают кареты скорой помощи и правоохранительные органы.