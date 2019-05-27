Главред «Родины» рассказал подробности вооруженного нападения на сотрудников газеты

Ставрополь, 27 мая. Главный редактор ставропольской газеты «Родина» Николай Бондаренко рассказал о нападении на журналистов издания. В результате происшествия четыре корреспондента получили ранения.

Как отметил Бондаренко, нападавшим являлся один из авторов, подготовивший несколько статей, которые не подошли для публикации. Мужчине объяснили, почему материалы не подошли, но он не покидал редакцию.

«В полдень ко мне пришел один из авторов, который написал две статьи. Статьи совершенно не подходят для публикации. Он спросил, почему статьи не опубликованы, я ответил ему, что они не соответствуют грамотности, логике и не представляют для газеты никакого интереса», — объяснил он.

Главред уточнил, что некоторое время мужчина находился в помещении, а затем внезапно набросился на него с ножом, пишет «Политэксперт».

По его словам, сотрудники издания связали злоумышленника в редакции, после чего на место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

У нападавшего был с собой паспорт, а нож он держал в кармане, добавил Бондаренко.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, нападавший Константин Сиднев имеет высшее филологическое образование. Накануне он пропал без вести и до сегодняшнего дня числится в розыске. В день исчезновения он планировал ехать в библиотеку Ставрополя. Кроме того, известно, что мужчина состоит на учете у психиатра.