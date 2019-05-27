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Сотрудники Лувра забастовали из-за наплыва туристов

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Сотрудники Лувра забастовали из-за наплыва туристов

Париж, 27 мая. Сотрудники Лувра устроили забастовку из-за наплыва туристов, музей закрыли до вторника. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на его официальном сайте.

«В связи с недавним увеличением числа посетителей сотрудники службы приема и охраны музея Лувр используют свое право на забастовку», — передает RT.

Музей, согласно сообщению, закрыт для посещения в понедельник. Руководство Лувра принесло извинения гостям и жителям французской столицы за причиненные неудобства. Посетителям пообещали возместить средства, потраченные на билеты.

При этом в музее уточнили, что в ближайшие дни количество посетителей, как ожидается, останется высоким. В связи с этим вход в Лувр гарантирован только тем, кто приобрел билет через официальный сайт.

Напомним, Лувр является одним из крупнейших и самым популярным художественным музеем мира. Здание расположено в центре Парижа, на правом берегу Сены. В прошлом году число посетителей музея превысило 10 миллионов человек, что стало рекордом.

17 мая газета The New York Times сообщила о том, что американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин, спроектировавший пирамиду Лувра, умер в США в возрасте 102 лет. Все его работы — от коммерческих небоскребов до художественных музеев — представляли собой тщательный баланс передовых технологий и традиций.

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Автор: Екатерина Кухарева
Источник: Twitter
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