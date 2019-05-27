Сотрудники Лувра забастовали из-за наплыва туристов

Париж, 27 мая. Сотрудники Лувра устроили забастовку из-за наплыва туристов, музей закрыли до вторника. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на его официальном сайте.

«В связи с недавним увеличением числа посетителей сотрудники службы приема и охраны музея Лувр используют свое право на забастовку», — передает RT.

Музей, согласно сообщению, закрыт для посещения в понедельник. Руководство Лувра принесло извинения гостям и жителям французской столицы за причиненные неудобства. Посетителям пообещали возместить средства, потраченные на билеты.

При этом в музее уточнили, что в ближайшие дни количество посетителей, как ожидается, останется высоким. В связи с этим вход в Лувр гарантирован только тем, кто приобрел билет через официальный сайт.

⚠ Museum closed today ⚠



Due to a recent increase in visitor numbers, members of the Musée du Louvre’s Reception and Security staff are exercising their right to strike. The museum will therefore remain closed all day today (May 27, 2019). — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) 27 мая 2019 г.

Напомним, Лувр является одним из крупнейших и самым популярным художественным музеем мира. Здание расположено в центре Парижа, на правом берегу Сены. В прошлом году число посетителей музея превысило 10 миллионов человек, что стало рекордом.

17 мая газета The New York Times сообщила о том, что американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин, спроектировавший пирамиду Лувра, умер в США в возрасте 102 лет. Все его работы — от коммерческих небоскребов до художественных музеев — представляли собой тщательный баланс передовых технологий и традиций.