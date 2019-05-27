В Совфеде напомнили французскому историку, кто настроил Европу против России

Французский историк Элен Каррер д'Анкосс объяснила, почему Европа «отвергает» Россию. По ее мнению, это связано с недальновидностью Евросоюза и неспособностью преодолеть зависимость от США.

«Все казалось возможным, не было атмосферы враждебности или страха <…> Для Европы Россия — это мост или барьер. И если это барьер, то это опасно», — заявила аналитик.

По мнению историка, Российская Федерация является «авторитарной» страной, и это мешает Москве сблизиться с Европой. Она также рассказала, что во время работы в Европарламенте с 1994 по 1999 год все были открыты по отношению к России, и ни у кого не было мании постоянно поучать Москву в области прав человека.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей справедливо заметил, что употребление термина «авторитарный режим» в отношении России является некорректным. Париж пытается делать выпады в стороны Москвы исключительно потому, что проводит внешнюю политику, навязанную Вашингтоном, считает сенатор.

«Мнение данного историка является достаточно спорным. А что, бонапартовская Франция была не авторитарной страной?.. Дело не в этом. Дело в том, что американцы решили, что мир является однополярным. Когда США столкнулись с нежеланием России подчиняться своему диктату, они начали настраивать европейцев против России, — напомнил французскому историку российский сенатор. — Но это не более чем пена, она сходит, и приходит осознание, что Россия — европейская страна. И в развитии отношений с ней заинтересованы практически все другие европейские страны».

По его мнению, страны Европейского союза рано или поздно поймут, что санкционная политика является ошибочной.

«Этой болезнью нужно просто переболеть. Я думаю, пройдет определенный период, и все плавно начнет вставать на свои места», — резюмировал Владимир Джабаров.

Отметим, что в Европе уже неоднократно заявляли, что экономические ограничительные меры приносят странам ЕС лишь экономический ущерб и ничего более. Москва также многократно подчеркивала, что санкционная политика является контрпродуктивной и вредит конструктивному выстраиванию отношений между государствами.