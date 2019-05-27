Как малогабаритный автомат АМ-17 сменит знаменитый АК-74У

Концерн «Калашников» ведет разработку малогабаритного автомата АМ-17, который в будущем может прийти на замену АК-74У.

Как сообщают сотрудники концерна, новый автомат разрабатывался как компактное и легкое стрелковое вооружение для подразделений специального назначения. Особенности конструкции и характеристики позволяют использовать его также в качестве основного вооружения расчетов боевых машин.

При создании АМ-17 сотрудники «Калашникова» решили отойти от традиционной для СССР и России конструкторской школы. Вместо ствольной коробки со съемной крышкой они использовали конструкцию Евгения Драгунова, которой спроектировал к концу 1970-х годов автомат, состоящий из двух крупных «ресиверов». Они соединены шарниром и фиксируются специальным штифтом. При разборке АМ-17 изделие «переламывается», открывая доступ к внутренним механизмам.

В верхнюю часть ствольной коробки монтируется ствол и части элементов автоматики с газовым двигателем, нижний ресивер включает в себя детали УСМ (ударно-спускового механизма) и приемную шахту магазина. Пистолетная рукоять и скоба спускового крючка также вмонтированы в нижнюю часть автомата.

Сообщается, что перспективное оружие получило автоматику на основе газового двигателя с коротким ходом поршня. Подвижная затворная рама комплектуется поворотным затвором. Запирание ствола перед выстрелом производится при помощи трех боевых упоров. Впервые новый автомат был представлен на форуме «Армия-2017».

Общая длина АМ-17 составляет 740 мм, длина его ствола — 230 мм. Емкость магазина — 30 патронов калибра 5,45х39 мм. Масса автомата без магазина составляет 2,5 кг. АМ-17 оснащен телескопическим складывающимся вправо прикладом. В конструкцию также интегрирована планка Пикатинни, которая позволяет крепить прицельные приспособления и фонари.

Предполагается, что малогабаритный автомат АМ-17 должен прийти на замену АК-74У; его бесшумная версия АМБ-17 (может использовать калибр 9х39) — на замену знаменитому АС «ВАЛ».