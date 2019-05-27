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Первая презентация беспилотника «Охотник» состоится на «Армии-2019»

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Первая презентация беспилотника «Охотник» состоится на «Армии-2019»

Москва, 27 мая. Первая презентация российского ударного беспилотника «Охотник» состоится на выставке «Армия-2019», сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

Демонстрация «Охотника» состоится на открытой площадке конгрессно-выставочного центра «Патриот». Это будет первая презентация отечественного беспилотника, пишет ТАСС.

Как ранее сообщали источники в авиастроительной отрасли, дрон впервые поднялся в воздух в начале весны этого года. Беспилотник осуществил полный разгон и оторвался от взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиазавода. 

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко подчеркивал, что создатели «Охотника» планируют в ближайшее время завершить работу над ударным беспилотником.

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Автор: Катерина Иванова
Источник: ТАСС
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