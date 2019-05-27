Петиция об отмене петиции за отставку Зеленского набрала больше 25 тыс. подписей

Киев, 27 мая. Петиция, требующая отменить опубликованную ранее петицию за отставку президента Украины Владимира Зеленского, набрала 25,3 тыс. голосов. Этого числа подписей достаточно для того, чтобы документ рассмотрел сам глава государства, пишут украинские СМИ.

«Предлагаю отменить петицию, которая организована коррупционерами и этими же коррупционерами подписывается. Уважаемый Владимир Александрович! Народ Украины с вами! Мы поддерживаем выбранный вами путь на уничтожение коррупции», — говорится в тексте.

Ранее на сайте президента Украины была опубликована петиция с требованием отправить в отставку главу государства. Ее поддержали 25 тысяч человек. Согласно законодательству, это необходимое количество голосов для того, чтобы документ рассмотрел глава государства.

Напомним, что Владимир Зеленский победил на состоявшихся весной президентских выборах, обойдя Петра Порошенко, который на тот момент был действующим главой государства. В итоге Зеленский набрал 73,22% голосов, а его соперник — 24,46%. Выборы проводились в два тура — с 31 марта по 21 апреля.

Вскоре после избрания Зеленского правоохранительные органы Украины возбудили сразу три уголовных дела против бывшего главы государства. Экс-президент подозревается в отмывании денег, незаконном обогащении и госизмене. В последнем случае речь идет о решении Порошенко отправить военные корабли в российские воды в Керченском проливе. Отметим, что о возможном уголовном преследовании Порошенко Зеленский намекал еще во время предвыборных дебатов. Тогда он заявил, что не исключает возможности встречи бывшего уже президента с прокурором.