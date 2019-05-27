УАЗ добавил новые опции во внедорожник «Патриот»

Москва, 27 мая. Ульяновский автомобильный завод расширил опциональное оснащение внедорожника «Патриот», об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя.

В комплектациях УАЗ «Патриот» «Классик» и «Оптимум» станут доступны аудиосистема с четырьмя динамиками, поддерживающая формат mp3. Система обойдется покупателю в 10,9 тысячи рублей. Кроме того, в автомобиле появится пластиковый кожух запасного колеса с надписью «Patriot» за 4,5 тысячи рублей.

Также покупатели «Классик» смогут оснастить автомобиль датчиками в заднем бампере и аудиооповещением, опция обойдется в 6,9 тысячи рублей. В комплектации «Оптимума» эта опция доступна с дополнительными сонарами, стоимость опции составит 10,9 тысячи рублей.

Кроме того, УАЗ предлагает оснастить автомобиль легкосплавными колесами «Футбол». Они будут доступны в версии Life Style по умолчанию, а для комплектации «Классик» и «Оптимума» — за дополнительную плату. Планируется, что внедорожники с пересмотренным список опций поступят в продажу уже в июне текущего года.

Ранее стало известно, что российские дилеры Renault реализовали в апреле текущего года 12,5 тысячи автомобилей, что на 5% больше показателя прошлого года.