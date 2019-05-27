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Администрация президента Украины ищет новый офис для Зеленского

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Администрация президента Украины ищет новый офис для Зеленского

Киев, 27 мая. Администрация президента Украины Владимира Зеленского хочет переехать с Банковой улицы и ищет новый офис для главы государства в Киеве. Об этом сообщил в понедельник замглавы администрации украинского президента Юрий Костюк.

«Мы очень хотим переехать. И мы делаем все для того, чтобы найти правильный вариант», — пояснил он в интервью изданию «Новое время».

Костюк отметил, что офис нового президента должен быть бюджетным и соответствовать требованиям безопасности. В здании на Банковой улице, по словам замглавы администрации Зеленского, работать «очень трудно».

Администрация президента Украины ищет новый офис для Зеленского

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что планирует сократить администрацию главы государства и перенести ее в новое здание. При этом экс-глава администрации украинского президента Дмитрий Шимкив считает, что переезд будет стоить десятки миллионов долларов.

Центральная избирательная комиссия Украины объявила итоги президентских выборов 30 апреля. Победителем на них стал украинский шоумен и кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский. Он обошел Петра Порошенко, набрав 73,22% голосов. Инаугурация Зеленского прошла 20 мая.

Ранее сообщалось, что партия Зеленского «Слуга народа» представила новый логотип. Логотип выполнен в зеленом цвете на белом фоне. Он изображает велосипедиста в офисном костюме с галстуком и гетманской булавой в руке.

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Автор: Василий Котов
Источник: «Новое время»
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