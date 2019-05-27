Администрация президента Украины ищет новый офис для Зеленского

Киев, 27 мая. Администрация президента Украины Владимира Зеленского хочет переехать с Банковой улицы и ищет новый офис для главы государства в Киеве. Об этом сообщил в понедельник замглавы администрации украинского президента Юрий Костюк.

«Мы очень хотим переехать. И мы делаем все для того, чтобы найти правильный вариант», — пояснил он в интервью изданию «Новое время».

Костюк отметил, что офис нового президента должен быть бюджетным и соответствовать требованиям безопасности. В здании на Банковой улице, по словам замглавы администрации Зеленского, работать «очень трудно».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что планирует сократить администрацию главы государства и перенести ее в новое здание. При этом экс-глава администрации украинского президента Дмитрий Шимкив считает, что переезд будет стоить десятки миллионов долларов.

Центральная избирательная комиссия Украины объявила итоги президентских выборов 30 апреля. Победителем на них стал украинский шоумен и кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский. Он обошел Петра Порошенко, набрав 73,22% голосов. Инаугурация Зеленского прошла 20 мая.

Ранее сообщалось, что партия Зеленского «Слуга народа» представила новый логотип. Логотип выполнен в зеленом цвете на белом фоне. Он изображает велосипедиста в офисном костюме с галстуком и гетманской булавой в руке.