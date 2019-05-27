Найдены предполагаемые останки пропавшей балерины Большого театра

Москва, 27 мая. Найденные в Москве останки могут принадлежать пропавшей балерине Большого театра Ольге Деминой. Девушка исчезла пять лет назад, а подозреваемый в ее убийстве был задержан в 2017 году.

Страшную находку обнаружили дети, которые прогуливались по берегу реки на востоке Москвы, сообщает telegram-канал Mash. Теперь специалистам предстоит провести ДНК-исследование, которое должно пролить свет на эту историю. Портретную экспертизу провести невозможно, так как у черепа отсутствует нижняя челюсть.

Известно, что именно в этом районе столицы в свое время «засветился» телефон подозреваемого в убийстве балерины — 37-летнего Малхаза Джавоева. В 2017 году мужчина был экстрадирован в Россию из Германии. Сейчас он содержится в СИЗО «Матросская тишина».

Балерина пропала в 2014 году. Как писали СМИ, у девушки был роман с мужчиной, тот привлек ее к мошеннической схеме, чтобы присвоить жилье, а позднее решил избавиться от свидетеля.